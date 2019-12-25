Son Dakika Haberi: Asgari ücret zammı 2020 ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. son toplantısı ne zaman?

Asgari ücrete ve AGİ'ye yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, konunun doğrudan ve dolaylı olarak muhattabı milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, Asgari Ücret Belirleme Komisyon ilk görüşmeyi 2 Aralık tarihinde gerçekleştirmiş, üçüncü görüşmesini ise 17 Aralık tarihinde yapmıştı. 7 milyon kişiyi doğrudan, 20 milyondan fazla kişiyi ise dolaylı olarak ilgilendiren AGİ ve asgari ücret zammı hakkında kritik eşik aşılıp bir takım formüller öne çıkmış ve TÜİK tarafından ilk rakamlar telaffuz edilmişti. Merakla beklenilen 4. toplantı tarihi ise belli oldu. Bilindiği üzere, işverenler sendikası ile işçi sendikaları arasında AGİ dahil, rakam farklılıkları bulunuyor. Daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" demişti.

2020 AGİ VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Tam bu noktada da, gerek görüşmeleri, gerekse AGİ ve asgari ücret zam oranı son dakika haberlerini yakından takip eden vatandaşların konuya yönelik araştırmaları da artış gösterdi. Bu doğrultuda, '2020 Asgari ücret zam oranı belli oldu mu, ne kadar ve kaç TL olacak? sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Başkan Erdoğan, yapılan görüşmelerin akabinde geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, asgari ücret zammı ile ilgili bir jest yapılabileceği sinyalini verdi.

Bu yıl TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL geçim tutarı açıkladı.

4. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek son toplantıda 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret netleştirilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

İşte, merakla beklenilen konuya yönelik detaylar ve 4. toplantı tarihi;