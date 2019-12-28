Asgari ücret milyonların cebine yansıyacak

BUGÜN NELER OLDU

Milyonlarca çalışan 2020'ye yüzde 15 zamla girerken, yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi, cezalar da yeniden belirleniyor. Bu yıl için 76.74 lira olan aylık genel sağlık sigortası tutarı 88 lira 29 kuruş olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanma yapmak isteyenler 2019'da bir gün için yaklaşık 27 lira en yüksek de 204 lira üzerinden prim yatırıyor. 2020 itibaıyla bu tutar en düşük borçlanmada 31 lira 39 kuruş liraya çıkıyor. Asgari ücretteki artışla birlikte iş göremezlik ödeneği ayaktan günlük 65 lira 40 kuruş, yatarak günlük 49 lira 5 kuruş oldu. Emzirme yardımı da 207 liraya çıkacak. İşsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 168 lira 27 kuruş, en yüksek 2 bin 336 lira 53 kuruş olarak uygulanacak. Yeni asgari ücrete göre SSK'lı (4A) kapsamında çalışanlar için aylık bin 103 lira 63 kuruş, tarım sigortalılar için 478 lira 24 kuruş prim yatırılacak. Bu tutar esnaf (BAĞKUR) için aylık bin 15 lira, tarım sigortalılar için de 752 lira 43 kuruş olacak. Yeni asgari ücrette, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekâr bir işçi için 220 lira 73 kuruş olarak hesaplandı. Asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.