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zam oranı hakkında son dakika açıklaması! 2020 asgari ücret ve AGİ ile ilgili…

zam miktarı önceki gün açıklandı ve böylece 2020 asgari ücret ne kadar sorusu yanıt bulmuş olmadı. Bu sabah, Bakan Selçuk, iki gün önce belli olan 2020 oranı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada gelecek yıl görüşmeleri ile ilgili flaş bir bilgi verdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, 2020 yılının sonunda yapılacak asgari ücret görüşmelerine yönelik önemli bir konuya değindi. İşte Bakan'ın asgari ücret ile ilgili yaptığı son dakika açıklaması...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 10:29
Asgari ücret zam oranı hakkında son dakika açıklaması! 2020 asgari ücret ve AGİ ile ilgili…

Geçtiğimiz hafta Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından asgari ücret ne kadar, kaç TL sorusu yanıt bulmuştu ve enflasyonun 3 puan üzerinde bir zam gelmişti. Bu zam açıklamasının ardından AGİ ve emekli maaşı zam oranının yanı sıra asgari ücret ile ilgili yeni detaylar da merak konusu oldu. Çalışma Bakanı Zehra Selçuk, 2020 asgari ücret görüşmelerine ilişkin çok önemli bir açıklamada bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri hakkında konuşan Bakan Selçuk, "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. " dedi ve gelecek yılki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un asgari ücret açıklaması...

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Asgari ücret zam oranı hakkında son dakika açıklaması! 2020 asgari ücret ve AGİ ile ilgili…
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