Son dakika altın fiyatları! 4 Ocak 2020 Gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Yatırım veya başka sebeplerden dolayı hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar son dakika altın fiyatları araştırmalarına devam ediyor. Sarı metalin gün içerisinde yaşadığı iniş çıkışlar özellikle son günlerde yakından takip edilirken bu yönde en çok yapılan araştırmalar arasında 4 Ocak canlı altın fiyatları yer alıyor. Başta gram ve çeyrek altın olmak üzere yeni yılın ilk günlerinde fiyatlarda yükseliş gözlemlenirken canlı ve güncel rakamları haberimizin içeriğinden takip edebilirsiniz. İşte 4 Ocak 2020 Canlı ve güncel altın fiyatları ve yaşanan tüm son dakika gelişmeleri…

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 4 OCAK

İHA tarafından yapılan habere göre; 2020 yılının ilk günlerinde altının yükselişi devam ederken, kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Yatırımını altın yapan kazandı ve kazanmaya devam edecek" dedi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.543,60 dolara yükseldi. ABD'nin Irak'ta düzenlendiği operasyon sonucu İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin hem piyasaları etkilediğini hem de küresel riskleri arttırdığını anlatan kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Bu gelişmelerin ardından dolar, altın ve petrol fiyatları yükseldi.

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