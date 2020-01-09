Uzun vadede en iyi kazanç borsada

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla, borsada kısa vadeli al-satlar yerine, detaylı analiz yapan yatırımcıların, uzun vadede altından da dövizden de daha çok getiri elde edebildiğini söyledi. Pay piyasasında işlem gören şirketlerin halka açık kısmının büyük çoğunluğuna kurumsal ve yurtdışı yerleşik yatırımcıların sahip olduğuna dikkat çeken Atilla, işlem hacminde ise daha çok kısa vadeli ve yerli bireysel yatırımcıların hareketlerinin göze çarptığını söyledi.







UZUN VADELİ BAKILMALI

Yatırımcıların uzun vadeli bir bakış açısıyla pay piyasasına yaklaşması gerektiğini vurgulayan Atilla, "Çarpıcı bir örnek olması açısından paylaşmak gerekirse, çocuğunun geleceği için 18 yıl önce her ay bir çeyrek altın alan bir kişinin birikim tutarı bugün 100 bin lira yapıyor. Bu kişi vadeli döviz mevduat hesabı açıp, aynı tutara denk gelen miktarda dolar alıp vadeli mevduatın üzerine eklese birikim tutarı 75 bin liraya ulaşacaktı. Halbuki, temettü verimi yüksek olan 10 şirkete yatırım yapsa, elde ettiği temettü gelirleriyle yine hisse yatırımı yaptığı varsayımıyla bugünkü birikimi hem altının hem dövizin neredeyse toplam getirisine, yaklaşık 170 bin liraya ulaşıyor. Son 18 yılda temettü verimi yüksek şirketlere yatırım iyi kazandırdı" dedi. Atilla, borsanın halk tarafından daha çok anlaşılması ve sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Borsayı uzun vadeli düşünen ve finansal göstergeleri güçlü şirketleri seçen yatırımcıların beklentilerinin karşılanacağına inanıyorum" dedi.







İFM'YE GEÇİŞ PLANLANIYOR

Geçen yıllarda yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin, finansal piyasaların birçok farklı alanda global ve yerel riskleri yönetme konusunda alışılagelmiş bakış açılarını terk etmesine neden olduğunu belirten Atilla, borsanın da bu çerçevede Türkiye'deki finansal mimariyi destekleyici ürün ve hizmetleri, ulusal ve yurtdışı yerleşik tüm yatırımcıların hizmetine sunduğunu ifade etti. Atilla, Borsa İstanbul'un gelecek dönemde uluslararası alanda daha rekabetçi olması ve cazibesinin artırılması yönünde çalışmaların hızlandığını aktararak, tanıtımı yapılan yeni finansal enstrümanların yanı sıra gözden geçirilen düzenleme, uygulama ve yapılanmalarla Borsa İstanbul'un yenilenerek İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) yer almasının planlandığını söyledi.



18 MİLYARLIK TLREF İHRACI

Atilla, Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TLREF) yayınlanmaya başlamasıyla piyasa tarafından hızla benimsendiğini kaydederek, "TLREF'e dayalı olarak özel sektör tarafından 18 milyar liranın üzerinde ihraç yapıldığını görüyoruz. Bu ihraçların 1.5 milyar liralık kısmının sermaye benzeri ihraç olması oldukça önemli. 2020'de TLREF'e dayalı kredilerin ve ihraçların katlanarak artmasını bekliyoruz" diye konuştu.







PİYASALAR SAAT 23.00'E KADAR AÇIK OLACAK

Türev ürünlerin daha da çeşitlendiğini belirten Atilla, "Aralık 2019'da Borsa İstanbul Grubu şirketlerinden Takasbank nezdinde Tezgahüstü Türev Takası'nın yapılmaya başlanmasıyla birlikte, TL finansal mimari çalışmasında önemli bir adım daha atılmış oldu. Böylece finansal kuruluşlar, bilançolarında oluşan faiz risklerini döviz bazlı türev ürünler yerine tamamen TL bazlı ürünlerle yönetme imkânına kavuştu. Finansal sistemde yabancı paranın ağırlığını azaltma yönünde önemli bir adım atılmış oldu" diye konuştu. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nın (VİOP) uluslararası sermaye piyasalarıyla entegrasyonun önemli bir husus olduğuna dikkat çeken Hakan Atilla, "VİOP'ta akşam seansını devreye alacağız. Saat 19.00-23.00 zaman diliminde de piyasamızın açık olması sayesinde, örneğin ABD piyasasının gündüz seansında işlem yapan bir yatırımcının aynı anda Borsamızda da işlem yapabilmesi mümkün olacak" dedi.







BİGA HAYATA GEÇTİ

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Grubu bünyesindeki Takasbank nezdinde blokzincir tabanlı olarak hayata geçirilen BİGA'ya (Bir Gram Altın) da değinerek, BİGA sayesinde, karşılığı fiziken Borsa kasalarında saklanan ve standardı belli olan kaydi altının blokzincir teknolojisiyle farklı birey ve kurumlar arasında transferinin mümkün hale geldiğini kaydetti. Böylece herhangi bir zaman kısıtı olmaksızın, 7 gün 24 saat ve işlem mahremiyeti muhafaza edilerek farklı kişiler arasında varlık transferinin yapabilir hale geldiğine işaret eden Hakan Atilla, "Uygulamaya alınan projeye ilk etapta 6 banka katılım sağladı. Böylece katılımcı bankalarla birlikte Türkiye'nin finansal alanda bilinen ilk blokzincir ağı kuruldu" şeklinde konuştu.







SWAP'TA GÜNLÜK HACİM 10 MİLYAR TL

Borsa İstanbul bünyesinde Döviz Swap Piyasası'nın faaliyete geçmesiyle, yerli bankaların yabancı para ve Türk Lirası nakit akışlarını, ihtiyaçları doğrultusunda takas etmelerine imkân veren güvenilir ve organize bir piyasanın finansal sisteme kazandırıldığını ifade eden Atilla, swap piyasasının günlük ortalama işlem hacminin 10 milyar liraya ulaştığını, yeni kurulan bir piyasa için bu miktarın anlamlı olduğunu, ilerleyen dönemlerde daha da artmasını beklediklerini vurguladı. Hakan Atilla, borsanın en eski ve köklü piyasası olan pay piyasasının pazar yapısını yatırımcı beklentileriyle uyumlu olarak yeniden yapılandırdıklarını da söyledi.

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