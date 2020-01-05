Altın zengini ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?
Altın zengini ülkeler belli oldu! Türkiye'nin ne kadar altını var?
Dünyanda altın madeni oldukça önemli bir yere sahip. Topraktan çıkarılan altın işlendikten sonra birçok farklı alanda kullanılıyor. Dünyanın birçok coğrafyasında da altın zengini ülkeler mevcut. Peki, Hangi ülkelerin altın rezervi ne kadar? Türkiye altın rezervinde kaçıncı sırada? Binlerce yıldır dünyanın en fazla kullandığı maden olan ve zenginlik denince ilk akla gelen maden altın. Türkiye altın rezervi en fazla olan ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünyadaki altın rezervi yine dünyanın en büyük ekonomilerinin elinde. İşte bu sorunun cevabı Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre belli oldu. Türkiye kaçıncı sırada ve Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var? ABD'nin altın rezervi ne? İşte ülke ülke rakamlar burada!
Giriş Tarihi: 05.01.2020
20:29
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
20:35
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