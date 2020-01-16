Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Ocak Cuma 2020

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere yaşanan siyasi gelişmeler neticesinde dengesiz bir grafik içerisine giren ve şu sıralar düşüş eğiliminde olan altın, hala uzun vadede yatırımcısına en çok kar getiren yatırım aracı olarak görülüyor. Vatandaşlar gün içerisinde 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?' aratmalarını gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde Gram altın 294,6,42 lira, çeyrek altın 467,30 lira ve Cumhuriyet altını 1.937 liradan işlem görüyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmelerini takip edebilir, anlık değişimleri görüntüleyebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM, ÇEYREK, CUMHURİYET ALTINI 17 OCAK CUMA 2020

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