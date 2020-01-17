Altın Fiyatları son dakika değişimi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 17 Ocak bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere son dönemde altında dünya siyasetinde yaşanan gelişmeler neticesinde ciddi artışlar yaşanmış ve sonrasında düşüş eğilimine geçmişti. Uzmanlara göre uzun vadede en iyi yatırım araçlarından bir tanesi olan altın, hala uzun vadede yatırımcısına en çok kar getirecek yatırım aracı olarak görülüyor. Vatandaşlar gün içerisinde 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?' aratmalarını gerçekleştiriyor. Şu saatlerde gram altın, 293,60 liradan alınırken, 293,65 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise, 468 lira civarında işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak bu konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 17 OCAK

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Güncel çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde, bugün 468,90 TL'den alınan çeyrek altın 479,52 TL'den satılıyor. Hem düğünlerin bir numarası olan çeyrek altın aynı zamanda birikim alanında da ülkemizde ilk akla gelen yatırım aracıdır.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan artışlar neticesinde dar gelirli aileler tarafından en çok tercih edilen altın olma özelliğini taşıyan gram altın bu sabah, 293,65 liradan alınırken, 293,71 liradan satılıyor.