Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Rekabet Kurumu'ndan 4 kargo firmasına para cezası

'ndan 4 kargo firmasına para cezası

, 4 posta ve kargo firmasına 61 milyon 400 bin 720 lira ceza kesti.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 17:35 ABONE OL
Rekabet Kurumu'ndan 4 kargo firmasına para cezası

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, posta kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin, müşteri paylaşımı yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret AŞ, TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti., UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı AŞ, Yurtiçi Kargo Servisi AŞ'nin söz konusu kanunu ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Diğer firmalara ilgili kanunu ihlal etmedikleri için idari para cezası verilmedi.

TOBBdan 81 ildeki odalara gıdada taklit ve tağşiş yapanlar için disiplin uyarısı

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekabet Kurumu'ndan 4 kargo firmasına para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN