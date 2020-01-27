27 Ocak Pazartesi güncel ALTIN FİYATLARI / Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dönemde altın fiyatları konusunda aranma hacmi oldukça arttı, bunun nedenleri arasında altın fiyatlarındaki yükseliş yer alıyor. Türkiye'de kuyumculardan en çok satın alınan çeyrek altının yanı sıra özellikle son dönemde gram altına olan talep de bir hayli fazla. Yatırım anlamında da değerlendirmek gerekirse çeyrek altın, Dolar ($) ve Euro (€) ile rekabet halindedir fakat altına olan talep daha fazladır. İşte 27 Ocak altın fiyatları...

27 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın son dönemde çeyrek altınla rekabet halinde, vatandaşlar gram altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugün 301,99 TL'den alınan gram altın 302,06 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sıra yer alan çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; haftanın ilk iş günü olan 27 Ocak Pazartesi çeyrek altın 479,01 TL'den alınırken 489,77 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 955,03

SATIŞ: 979,54

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.916,06

SATIŞ: 1.953,09

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.990,00

SATIŞ: 2.007,00