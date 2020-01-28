Kentsel dönüşüm yıkımı azalttı

Elazığ depremi "Deprem değil, bina öldürür" sözünün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Depremde 76 bina yıkıldı, 645 binada ağır hasar meydana geldi. En büyük yıkım Elazığ merkeze bağlı Mustafa Paşa, Sürsürü mahallelerinde ve Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'nde yaşandı.

Toplam 41 kişinin öldüğü Elazığ'da yaşamını yitiren 37 kişiden 24'ü, 3 apartmanda hayatını kaybetti. Üç bloktan oluşan Dilek apartmanının yıkılan iki bloğunda 13 kişi ölürken, 5 kişi sağ kurtarılabildi. Ayken apartmanında da 8 kişi ölürken 5 kişi sağ kurtarıldı. Mavi Göl apartmanında 3 kişi ölürken, 2 kişi sağ kurtarıldı. Mavigöl apartmanındaki dairelerin genellikle yazlıkçılara ait olması ve kış döneminde sadece 3 ailenin kalması, daha fazla kaybı önledi.







1999 ÖNCESİNDE YAPILDILAR

Dört katlı olan Dilek apartmanının yapımına 1987'de başlandığı ve 1992'de tamamlandığı, 5 katlı Ayken apartmanının da 1990'lı yıllarda inşa edildiği, 6 katlı Mavigöl'ün de 1992'de yapıldığı öğrenildi. Bu binalar, Marmara Depremi'nden sonra çıkarılan, kolon ölçülerinden zemin etütlerine, kullanılan çelikten betonuna kadar her türlü malzemenin kurallarını da belirleyen Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılmadığı gibi 2007'den itibaren hasarlı olmasına rağmen kentsel dönüşüme de girmedi.



KAMU BİNALARINDA HASAR YOK

Elazığ'da 1999'dan sonra yapılan okul, yurt ve diğer kamu binalarında herhangi bir hasar olmadı. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde de sorun yaşanmadı. 2018'de açılan, bin 38 yataklı bir hastane, 227 poliklinik, 37 ameliyathane, 26 hemodiyaliz ünitesi, 160 yoğun bakım ünitesi olan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi depremde yaralıların tedavisinde önemli bir görev üstlendi.







RİSKLİLERİN % 92.3'Ü YIKILDI

İki ilde 2012'de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Bugüne kadar, Elazığ'da 1.632 bina riskli olarak tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 92.3'ü (1.506) yıkıldı. İşyeri ve konut olmak üzere de toplam 4.671 bağımsız birimin riskli olduğu tespiti yapıldı. Bunlardan 4.188'i yıkıldı. Malatya'da 2.087 binada risk tespit edilirken, bunların yüzde 76.9'u (1.605) yıkıldı. İşyeri ve konut olmak üzere de toplam 4.009 riskli bağımsız birimin 2.851'inin yıkımı gerçekleşti. Malatya'da Darende, Yeşilyurt, Battalgazi'nin birçok yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Elazığ'da da Cumhuriyet, Sürsürü, Camiikebir Mahalleri'nde kentsel dönüşüme başlandı.



KAYMAKAM VURAL: KAMU BİNALARIMIZ AYAKTA

Merkez üssü Elazığ-Sivrice olan depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı. Depremde yıkılan 54 bina ve ağır hasar gören 192 yapı içerinde kamu binası olmadığı belirlendi. İlçede yıkılan 54 konuttan 29'unun kullanılmayan metruk yapı olduğunu söyleyen Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural, "Ağır hasar gören binalar içerinde kamu binası yok. Son 10 yılda yapılan konutlar ve kamu binalarında olumsuzluk yok. İlçemizde 29'u metruk olmak üzere çoğunluğu kerpiç ve kerpiç-beton arma karışımı 54 konut yıkılmıştır. 192 konutun ise ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir" dedi.







DOĞU ANADOLU'DA YAŞANAN DEPREMLER

Elazığ Sivrice'de meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem akıllara Doğu Anadolu'da meydana gelen büyük depremleri getirdi. İşte o depremler...



2011 VAN DEPREMİ:

23 Ekim'de 7.2 büyüklüğündeki depremde 604 kişi yaşamını yitirdi. 9 Kasım'daki Edremit merkezli, 5.6 büyüklüğündeki depremde ise 32 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi enkazdan sağ olarak çıktı. 28.500 bina kullanılamaz hale geldi.



2003 BİNGÖL DEPREMİ:

1 Mayıs 2003'teki 6.3 şiddetindeki depremde 176 kişi öldü, 625 bina çöktü.



1992 ERZİNCAN DEPREMİ:

13 Mart 1992'deki 6.8 şiddetindeki depremde 653 kişi öldü, 8.057 bina hasar gördü.



1983 ERZURUM DEPREMİ:

6.9 şiddetindeki depremde 1.155 kişi öldü, 537 kişi yaralandı, 10.241 konut hasar gördü.



1976 ÇALDIRAN DEPREMİ:

24 Kasım 1976'daki 7.5 şiddetindeki depremde 3.840 kişi öldü, 9.232 bina hasar gördü.



1975 LİCE DEPREMİ:

6 Eylül 1975'deki 6.6 şiddetindeki depremde 2.385 kişi öldü, 8.149 bina hasar gördü.



1971 BİNGÖL DEPREMİ:

22 Mayıs 1971'deki 6.8 şiddetindeki depremde 878 kişi öldü, 700 kişi yaralandı, 9.111 bina hasar gördü.



1966 VARTO DEPREMİ:

19 Ağustos 1966'daki 6.9 şiddetindeki depremde 2.394 kişi öldü.



1939 ERZİNCAN DEPREMİ:

7.9 şiddetindeki depremde 32.962 kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı. 116.720 bina yıkıldı.



Seda TABAK - Hüseyin KAÇAR - Furkan NEHRİ - Uğur YILDIRIM - Sırrıberk ARSLAN - Tahir ÖZÇELİK

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