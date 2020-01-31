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'dan detayları geliyor: 31 Ocak Cuma gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Ülkemizin kültüründe altın son derece değerli ve önemlidir! Vatandaşların internet aramalarında en çok ilgilendikleri konulardan biri de ' ne kadar?' sorusudur. Bunun nedenleri arasında en başta bahsettiğimiz gibi kültürel değerler vardır. Düğünlerde bir numaralı armağan aracı olan altın aynı zamanda dolar ($) ve eurodan (€) çok daha fazla tercih edilir, daha anlamlı bir birikim aracıdır. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 'dan gelen bilgileri doğrultusunda 31 Ocak gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki detaylı bilgileri ve güncel tabloyu bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 07:20 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 07:37 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika detayları geliyor: 31 Ocak Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dönemde altın fiyatlarında eğim yukarıya doğru artmış durumda. Okulların tatil olmasıyla birlikte nişan, nikah ve düğün gibi organizasyonlar da arttı, buralara altın hediye edecek vatandaşlar da çeyrek altının yükselmesiyle çareyi gram altında buldu. 30 Ocak gram, çeyrek hakkındaki gelişmeleri, 'dan gelen son bilgiler, güncellenen ekranlar ile canlı altın fiyatlarını takip edebileceksiniz.

31 NİSAN GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaş çareyi gram altında buldu. bu sabah saatlerinde 302,32 TL'den alınırken 302,39 TL'den satılıyor. Gün içinde değişen altın fiyatlarını aşağıdaki link üzerinden devamlı takip edebilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ülkemizde kuyumculardan en çok satın alınan altınlar arasında kuşkusuz ilk sırada çeyrek altın var. Çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 484,64 TL'den alınan çeyrek altın 495,61 TL'den satılıyor.

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Kapalıçarşı'dan son dakika detayları geliyor: 31 Ocak Cuma gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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