Dönüşümün temeli 10 gün içinde atılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerinde kentsel dönüşüm kapsamındaki alanlarda 10 gün içerisinde temel atılacağını bildirdi. Bakan Kurum, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın çevresindeki 46 binadan 43'ünün yapılan inceleme sonucunda riskli olduğunu belirlediklerini söyledi.



ZEMİN+5 KAT

Mustafa Paşa'daki kentsel dönüşüm alanını büyütülmesine karar verildiğini söyleyen Kurum, "Riskli olduğunu düşündüğümüz ne kadar bina varsa projenin içine katacağız. Bu alan içerisinde yaklaşık 1.708 konut, 364 de ticarethane var. Buraya zemin+5 yaparak ancak buradaki hak sahiplerine yeterli kadar bağımsız bölüm üretebiliyoruz" dedi. Kurum, "AFAD'dan hak sahibi olsun olmasın, biz proje dahilinde burayı bir kentsel dönüşüm alanı ilan edeceğiz. Bu alanda herkesin bir katılım değeri olacak. Arsa ve enkaz bedelini yerinde alıyorsanız yapım bedelini ödeyeceksiniz" diye konuştu.



TOKİ'DEN DEPREMZEDELERE 15 KONUT

Elazığ'daki depremin ardından bölgede adeta seferberlik ilan eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ), çalışmalarını sürdürüyor. TOKİ, Elazığ'ın Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde tamamlanan TOKİ projesinde bulunan bulunan 90 ve 125'er metrekarelik 2+1 ve 3+1 konseptli 190 konut, resmi teslim tarihinden 4 ay önce tamamlanarak 5 Şubat'ta hak sahiplerine verildi. İdare, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 10 konut ile Bizmişen Mahallesi'ndeki 5 konutu depremde yakınlarını kaybeden ailelere teslim etti.

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