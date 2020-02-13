Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > 13 Şubat altın fiyatları: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları bugün ne kadar?

13 Şubat : Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler yatırımcısından meraklısına pek çok kesim tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere son dönemde döviz kurları dengesiz grafiklerini sürdürüyor. Hal böyle olunca da uzmanlara göre uzun vadede kesin kar getirecek bir yatırım olan altına olan rağbet de artıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Bu bağlamda, güncel ve canlı altın fiyatları haftanın ilk gününden itibaren en çok merak edilen konular arasında kendine yer buluyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar, bugün kaç TL? Haberimizden, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz. İşte, haftanın ilk günü 13 Şubat 2020 Çarşamba bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 13.2.2020 07:32 ABONE OL
13 Şubat altın fiyatları: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları bugün ne kadar?

Hafta ortasını geçtiğimiz şu günlerde en çok merak edilen konular arasında ' bugün ne kadar?' sorusu geliyor. Son dönemde dünya piyasalarında döviz kurları değer kaybetmeye devam ederken, yatırımcılar bu noktada altına yönelmenin uzun vadede kesin kazandıracak bir yatırım aracı olduğunu düşünüyor. Hal böyle olunca elinde altın bulunduran bireyler olabilir. Haberimizin içerisinde 'altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtına yer vermekle birlikte, 13 Şubat 2020 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 13 ŞUBAT PERŞEMBE GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Haberimizden, 13 Şubat 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
13 Şubat altın fiyatları: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatları bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN