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'nda ücretsiz hizmeti başladı

'ndan seyahat eden bebekli yolcuların terminal içinde kullanabilmeleri için bugünden itibaren ücretsiz '' hizmeti başladı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.2.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 13:13 ABONE OL
İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti başladı

İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hat terminali geliş ve gidiş yolcu katına konulan bebek arabaları, 0-6 yaş grubu çocukları olan ailelerin kullanımına sunuldu.

Bugün başlayan uygulamada toplam 100 bebek arabası, ücretsiz olarak hizmete girdi. Yolcular, bebek arabalarını giden yolcu katında pasaport geçişi sonrasında uçağın biniş kapısına kadar, gelen yolcu katında ise bagaj alım alanına kadar kullanabilecek.

Uçuşları öncesi terminalde bulunan bebek arabalarını kullanan bazı anne ve babalar, uygulamadan memnun kaldıklarını söylediler

İstanbul Havalimanı Türkiye'nin 82. ili gibi!

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İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti başladı
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