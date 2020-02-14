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bugün ne kadar? 14 Şubat 2020 gram, tam, yarım, cumhuriyet ve fiyatları! Haberler...

haberi... Haftanın son işlem gününe nasıl başladığı merak konusu oldu. Altın alış-satış işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtını araştırıyor. ABD – Çin arasındaki ticaret savaşları sıcaklığını yitirirken dünya piyasalarını olumsuz etkileyen corona virüsü nedeniyle altın yine güvenli liman alımları ile yükselişe geçti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Haberimizde, 14 Şubat 2020 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları ve değişim oranlarını bulabilirsiniz. İşte gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 14.2.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 09:18 ABONE OL
Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Şubat 2020 gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları! Son Dakika Haberler...

ile ilgili gelişmeleri tüm dünyada yakından takip ediliyor. En değerli maden olma özelliğini taşıyan altın, hem yatırım hem de hediye amaçlı değerli bir eşya olarak kullanılıyor. Haftanın son işlem gününde de küresel piyasalar karmaşık seyrederken, altın fiyatları ve döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Bugün, altın alış satış işlemi yapmak isteyenler, 'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve fiyatları yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 14 ŞUBAT CUMA CANLI ALTIN FİYATLARI

Haberimizde, güncel altın fiyatları ile ilgili bilgilere ulaşabilir, canlı altın fiyatları takibi yapabilirsiniz. İşte haftanın son işlem günü olan Cuma gününde, gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Şubat 2020 gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları! Son Dakika Haberler...
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