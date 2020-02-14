Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Şubat 2020 gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları! Son Dakika Haberler...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri tüm dünyada yakından takip ediliyor. En değerli maden olma özelliğini taşıyan altın, hem yatırım hem de hediye amaçlı değerli bir eşya olarak kullanılıyor. Haftanın son işlem gününde de küresel piyasalar karmaşık seyrederken, altın fiyatları ve döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Bugün, altın alış satış işlemi yapmak isteyenler, 'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 14 ŞUBAT CUMA CANLI ALTIN FİYATLARI

Haberimizde, güncel altın fiyatları ile ilgili bilgilere ulaşabilir, canlı altın fiyatları takibi yapabilirsiniz. İşte haftanın son işlem günü olan Cuma gününde, gram, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…