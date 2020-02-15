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’ndan ’a 98 milyon TL ceza

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Rekabet Kurumu’ndan Google’a 98 milyon TL ceza
Rekabet Kurumu, Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmayı tamamladı. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, Google'a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verildi. Karar oy birliği ile alındı. ANKARA
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Rekabet Kurumu’ndan Google’a 98 milyon TL ceza
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