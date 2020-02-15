Rekabet Kurumu’ndan Google’a 98 milyon TL ceza

BUGÜN NELER OLDU

Rekabet Kurumu, Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmayı tamamladı. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, Google'a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verildi. Karar oy birliği ile alındı. ANKARA