Depremzedelere faizsiz kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya ve Elazığ'da depremden etkilenen işletmelere müjde verdi. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan faydalanabileceğini belirten Varank, "50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak" dedi.

Trabzon'da düzenlenen 'Cazibe Merkezleri Destekleme Programı İmza Töreni'ne katılan Bakan Varank, depremin hemen ardından bölgede KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programı'nı uygulamaya aldıklarını hatırlatarak, "Bu kapsamda Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören KOBİ'lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladık" diye konuştu.





STRATEJİK YATIRIMLAR

Varank, Türkiye'nin stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisinin üretmesini, dışa bağımlılığını minimuma indirmesini, bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etmesini istediklerini belirterek, bu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptıklarını, kabiliyetleri ölçtüklerini, sıçrama yapılabilecek ürünleri belirlediklerini anlattı.



TRABZON CAZİBE MERKEZİ

Trabzon'u 2019'da Cazibe Merkezleri Programı'na dahil ettiklerini belirten Varank, "12 milyon liralık 5 projeyi başlatıyoruz. Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında toplam 16 milyonluk 7 projeyi daha imzalayacağız. Bunlarla Trabzon'un yanında Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kadınlar, genç ve çocukların becerilerini geliştireceğiz" dedi.