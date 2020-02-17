Kapalıçarşı’dan son dakika bilgileri geliyor: 17 Şubat Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları…

Haftanın ilk iş günü olan 17 Şubat Pazartesi vatandaşlar, altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgilerini araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel altın fiyatlarını ve değişen tabloları takip edebilirsiniz. Toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de altın oldukça değerli ve önemlidir. Yaz aylarında düğün sezonunun başlayacak olması nedeniyle şimdiden altındaki son durum merak ediliyor. Gram altın bugün 307,92 TL'den alınırken 308,05 TL'den satılıyor.

17 ŞUBAT PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARI

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra gram altın, vatandaşların yeni gözdesi oldu. Gram altın, haftanın ilk iş günü olan 17 Şubat Pazartesi günü 307,92 TL'den alınırken 308,05 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Kuşkusuz ülkemizde en çok satın alınan ve birikimi en fazla yapılan altın çeyrek altındır. Evlerde en çok biriktirilen küçük altın bugün 492,27 TL'den alınırken

503,32 TL'den satılıyor.