Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Kapalıçarşı’dan son dakika bilgileri geliyor: 17 Şubat Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları…

’dan bilgileri geliyor: 17 Şubat Pazartesi ne kadar oldu? Gram ve fiyatları…

Özellikle sabah saatlerinde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alır. Piyasaların nabzının attığı ’dan gelen bilgileri doğrultusunda özel olarak hazırladığımız içeriğimizde gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki son durumu, güncel fiyatları bulabileceksiniz. Sosyal olarak her kültürün kendine has özellikleri vardır, bizim ülkemizde de altın son derece önemli ve değerlidir. Düğünlerde bir numaralı armağan olarak altın gösterilirken dolar ve eurodan bağımsız olarak en çok birikimi yapılan da yine altındır, işte 17 Şubat altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri…

Giriş Tarihi: 17.2.2020 07:14 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan son dakika bilgileri geliyor: 17 Şubat Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları…

Haftanın ilk iş günü olan 17 Şubat Pazartesi vatandaşlar, hakkındaki bilgilerini araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel altın fiyatlarını ve değişen tabloları takip edebilirsiniz. Toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de altın oldukça değerli ve önemlidir. Yaz aylarında düğün sezonunun başlayacak olması nedeniyle şimdiden altındaki son durum merak ediliyor. bugün 307,92 TL'den alınırken 308,05 TL'den satılıyor.

17 ŞUBAT PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARI

Son dönemde fiyatlarının artmasından sonra gram altın, vatandaşların yeni gözdesi oldu. Gram altın, haftanın ilk iş günü olan 17 Şubat Pazartesi günü 307,92 TL'den alınırken 308,05 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Kuşkusuz ülkemizde en çok satın alınan ve birikimi en fazla yapılan altın çeyrek altındır. Evlerde en çok biriktirilen küçük altın bugün 492,27 TL'den alınırken
503,32 TL'den satılıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapalıçarşı’dan son dakika bilgileri geliyor: 17 Şubat Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN