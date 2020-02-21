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Bakan Albayrak'tan teşekkür mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı dün 'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında ve Mardin'de iş dünyası ile buluştu. Ekonomiye yönelik önemli müjdeler veren Bakan Albayrak bugün sosyal medya hesabından iki il için teşekkür mesajı paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 16:06 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan teşekkür mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Gaziantep ve Mardin'de iş dünyası ile buluşarak ekonomiye yönelik önemli mesajlar verirken, bölge esnaflarını da ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi. Bakan Albayrak bugün ise yoğun ilgi ile karşılaştığı her iki il için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak Gaziantep için dün, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" adıyla sürdürdüğümüz reel sektör buluşmalarımızda 19. ilimiz Gaziantep oldu. Yerli üretimi ve sanayicimizi destekleyen İVME Finansman programımız, 7-12 yıla kadar TLREF endeksli ve 7 yıla kadar %8,5 sabit faizli iki seçenekle yola devam ediyor." mesajını paylaşmıştı.

Albayrak Mardin için ise, "Gaziantep'ten sonraki durağımız Mardin oldu.Bölgenin üstüne kara bulut gibi çöken terör örgütünün sonu gelirken Mardin de bölgedeki diğer şehirlerimiz de bambaşka bir çehreye, huzura kavuşuyor. İnşallah Mardin'in ve bölgenin üretimini, refahını çok daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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Bakan Albayrak'tan teşekkür mesajı
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