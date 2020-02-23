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Müslümanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! İGA'dan ırkçı 'ya sert tepki

İGA 'su , Ryanair CEO'su Michael O'Leary'nin müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduğu sözlerine sert tepki gösterdi. Samsunlu, O'Leary'nin sosyal medyada büyük tepki çeken açıklamalarıyla ilgili "Bu hafta #Hanau da 4’ü Türk 9 kişiyi katleden kimdi? Irkçı söylemlere karşı dik durmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 13:05 ABONE OL
Müslümanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! İGA'dan ırkçı CEO'ya sert tepki

Ryanair CEO'su Michael O'Leary'nin Müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduğu sözlerine İGA CEO'su Kadri Samsunlu tepki gösterdi.

RYANAİR CEO'SUNUN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ryanair CEO'su Michael O'Leary'nin dün yaptığı açıklamadaki, "Bombacı kimdir? Bunlar kendi başlarına seyahat eden bekar erkekler olacaklardır. Çocuklu bir aileyse geçip gitsin. Hepsini (aile üyelerini) havaya uçurma şansı sıfır. Bazı şeyleri söyleyemezsiniz, çünkü bu ırkçılık olur. Ancak (bombacı) genellikle Müslüman inancındaki bir erkek olacaktır. 30 yıl önce İrlandalıydı. Tehdit buradan geliyorsa tehdidi ona göre ele alın" sözleri tepki çekti.

İGA CEO'SU KADRİ SAMSUNLU: IRKÇI SÖYLEMLERE KARŞI DİK DURMAK ZORUNDAYIZ

O'Leary'nin sözlerine tepki gösteren İGA CEO'su Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O'Leary'nin bu sözleriyle ilgili kaynağını sorguladı: Dün Ryanair CEO'su havalimanlarında Müslüman erkeklerin terörizm kaynağı olduğunu ve tehdit oluşturduğunu söylemiş. Nedir kaynağı? RA, Türkiye dahil Müslüman ülkelere neden uçuyor? Bu hafta Hanau'da 4'ü Türk 9 kişiyi katleden kimdi? Irkçı söylemlere karşı dik durmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kadri Samsunlu

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Müslümanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! İGA'dan ırkçı CEO'ya sert tepki
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