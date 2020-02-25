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haberi: 'dan emekli maaşlarında kesinti iddialarına yalanlama

haberi: FOX TV'de Fatih Portakal tarafından ortaya atılan emekli maaşlarında kesinti yapılacak iddialarına Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çok net yalanlama geldi. yaptığı açıklamada "Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır." dedi.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 11:19 ABONE OL
Son dakika haberi: SGK'dan emekli maaşlarında kesinti iddialarına yalanlama

Son dakika haberi: Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak" haberlerine yalanlama geldi.

Son dakika: SGK'dan 'kesinti' iddialarına yalanlama! "Bu ifadeler gerçek dışıdır" | Video

İşte SGK'dan yapılan açıklama:

Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür:

Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

VATANDAŞLARIMIZI YANITLMA HEDEFİ TAŞIMAKTA

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır.

Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

İŞTE FOX EKRANLARINA TAŞINAN O YALANLAR:

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Son dakika haberi: SGK'dan emekli maaşlarında kesinti iddialarına yalanlama
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