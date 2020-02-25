SON DAKİKA - Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Şubat Kapalıçarşı'da altın fiyatları güne nasıl başladı?

Evlerde biriktirilen altınların çoğu çeyrek altındır ayrıca düğünlerde de en çok armağan edilen altın çeşidi yine aynıdır. Türkiye'de dolar ve euro baz alındığında en çok tercih edilen yatırım modeli olduğu için altın fiyatları hakkındaki araştırmalar da bir o kadar fazladır. Yaz aylarına kısa süre kala davetiyeleri eline alan vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını kontrol ediyor; işte güncel detaylı 25 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları...

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu. Son dönemde düğünlerde de hediye olarak takılan gram altın haftanın ikinci iş günü olan 25 Şubat Salı sabahı 325,95 TL'den alınırken 326,01 TL'den satılıyor.