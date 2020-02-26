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: 5G’yi bu yıl ’nda uygulamayı düşünüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "5G’yi bu yıl ’nda uygulamayı düşünüyoruz" dedi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.2.2020 14:18 ABONE OL
Bakan Cahit Turhan: 5G’yi bu yıl İstanbul Havalimanı’nda uygulamayı düşünüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, katıldığı AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Turhan, Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın Ankara'ya inmesine ilişkin soruya, "Bunların hepsi sağlık önlemleri. Ülkemiz insanını korona virüsünden korumak amacıyla alınmış bir önlem" yanıtını verdi.

5G teknolojisinde alt yapı çalışmalarına yönelik soru üzerine Bakan Turhan, "5G'yi bu yıl İstanbul Havalimanı'nda uygulamayı düşünüyoruz. Amaç diğer sektörlerin de internet altyapısını kullanarak daha ekonomik üretim, teknoloji, tekniği kullanarak imalat yapmak ve rekabet gücünü arttırmak. 5G, nesnelerin internetine altyapı oluşturacak bir geniş bant internet. Şimdi bugün 5G'ye geçtik dersek, bu kullanılan önümüzdeki cihazların tamamen değişmesi anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.

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Bakan Cahit Turhan: 5G’yi bu yıl İstanbul Havalimanı’nda uygulamayı düşünüyoruz
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