Son dakika... Altın fiyatlarında son durum ne? 1 Mart yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip edilen ve araştırılan konular arasında yerini alıyor. Gün içerisinde 29 Şubat Bugün gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Şeklindeki sorularına yoğun olarak cevap arayan vatandaşlar için hazırladığımız haberimizde Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz. Bilindiği üzere dünya üzerinde birçok ülkeye yayılan corona virüsü salgını nedeniyle piyasalarda çok yoğun bir hareketlilik hakim. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ise hal böyle olunca sarı metal üzerindeki son gelişmeleri de takip ediyor. Peki, 29 Şubat bugün güncel ve canlı Altın fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar…

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin devamında Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları üzerindeki gelişmelere ulaşabilir A Para sayfası ile tüm detayları takip edebilir analizlere ulaşabilirisiniz…

İşte detaylar…