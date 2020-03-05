Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Mart

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yatırımcısından birikimcisine pek çok kesim tarafından merakla araştırılıyor. Dünya üzerine siyasi ve ekonomik hamlelerden doğrudan etkilenen bu sarı metal, son olarak koronavirüs salgınıyla ciddi bir ivme yakalamış ve yükselişe geçmişti. Bu noktada aynı hareketlilik döviz kurlarında da yaşanırken, uzmanlar altının daha güvenilir bir liman olduğunu ve yatırımların bu yönde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Bunun için gösterilen en büyük örnek ise altının uzun vadede yatırımcısına kaybettirmemesi oluyor. Peki, 5 Mart Perşembe gram, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden 5 Mart altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilir, çeyrek ve gram altın fiyatlarını takip edebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 5 MART

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, anlık canlı fiyatları gözlemleyebilirsiniz…