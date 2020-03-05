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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Mart

: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Mart

ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs etkisi nedeniyle, piyasalarda büyük hareketlilik yaşanıyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar? sorusu bu süreçte araştırılan konular arasında ilk sırada geliyor. Son dönemde yaşadığı çıkışın ardından aşağıya doğru bir ivme gösteren altın, sabah saatlerinden itibaren tekrardan yükselişe geçti. Gram altın şu sıralar 321,63 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 525,87 lira civarında bulunuyor. Haberimizin içerisinden 5 Mart Perşembe Kapalıçarşı güncel altın fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine ulaşabilir, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarını bulabilirsiniz…

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Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Mart

ile ilgili son dakika haberleri yatırımcısından birikimcisine pek çok kesim tarafından merakla araştırılıyor. Dünya üzerine siyasi ve ekonomik hamlelerden doğrudan etkilenen bu sarı metal, son olarak koronavirüs salgınıyla ciddi bir ivme yakalamış ve yükselişe geçmişti. Bu noktada aynı hareketlilik döviz kurlarında da yaşanırken, uzmanlar altının daha güvenilir bir liman olduğunu ve yatırımların bu yönde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyorlar. Bunun için gösterilen en büyük örnek ise altının uzun vadede yatırımcısına kaybettirmemesi oluyor. Peki, 5 Mart Perşembe gram, tam, yarım ve çeyrek altın bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden 5 Mart altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilir, çeyrek ve gram altın fiyatlarını takip edebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 5 MART

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, anlık canlı fiyatları gözlemleyebilirsiniz…

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Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları 5 Mart
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