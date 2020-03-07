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fiyatları gelişmeleri: 7 Mart cumhuriyet, tam, gram ve fiyatları bugün ne kadar?

fiyatları gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde cumhuriyet, tam, gram ve fiyatlarındaki canlı ve anlık değişimler haberimizde yer alıyor. Dünya üzerinde etkili olan koronavirüs sebebiyle ekonomi piyasaların seyrini değiştiriyor. Bu zamanda yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise sarı metale yönelerek ‘’ gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?’’ sorusuna yanıt arıyor. Piyasaların nabzının attığı ’dan gelecek bilgiler öncülüğünde 7 Mart’taki piyasa tablosu merakla bekleniyor. Peki cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek bugün ne kadar? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika bilgileri…

Giriş Tarihi: 7.3.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 07:27 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 7 Mart cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Gün içinde yatırımcılar, fiyatları hakkındaki haberleri ve gelişmelerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere döviz kurlarında yaşanan değişikliklerden doğrudan etkilenen ve buna göre düşüş/artış gösteren altının gramı en son 327 liradan alıcı bulmuştu. , koronavirüsten kaynaklanan korkuların güvenli liman alımlarını desteklemesi ile yükselişini sürdürürken vatandaşlar , kaç TL'den işlem görüyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte, 'dan gelen bilgilerle 7 Mart gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve fiyatları son durum!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 7 MART GRAM, TAM, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Haberimizin devamından 7 Mart güncel ve canlı alış satış altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri takip edebilir Kapalıçarşı'daki fiyatların bilgilerine ulaşabilirsiniz…

İşte güncel ve canlı rakamlar…

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 7 Mart cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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