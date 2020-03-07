Altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 7 Mart cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Gün içinde yatırımcılar, altın fiyatları hakkındaki son dakika haberleri ve gelişmelerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere döviz kurlarında yaşanan değişikliklerden doğrudan etkilenen ve buna göre düşüş/artış gösteren altının gramı en son 327 liradan alıcı bulmuştu. Altın fiyatları, koronavirüsten kaynaklanan korkuların güvenli liman alımlarını desteklemesi ile yükselişini sürdürürken vatandaşlar altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL'den işlem görüyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kapalıçarşı'dan gelen bilgilerle 7 Mart gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları son durum!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 7 MART GRAM, TAM, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Haberimizin devamından 7 Mart güncel ve canlı alış satış altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri takip edebilir Kapalıçarşı'daki fiyatların bilgilerine ulaşabilirsiniz…

İşte güncel ve canlı rakamlar…