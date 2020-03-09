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Son dakika: : Ekonomide daha güçlü adımlarla ilerliyoruz

: "Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları, gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz."

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.3.2020 18:02 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 18:55 ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomide daha güçlü adımlarla ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her rakam, her makroekonomik gösterge, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor.

OCAK VE ŞUBAT RAKAMLARI İYİ SİNYALLER VERİYOR
Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları, gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz."

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomide daha güçlü adımlarla ilerliyoruz
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