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: Bakan Pekcan duyurdu! fırsatçılarına büyük şok

Ticaret Bakanı , canlı yayında fırsatçılarına karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.

Giriş Tarihi: 12.3.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 13:52 ABONE OL
Son Dakika: Bakan Pekcan duyurdu! Coronavirüs fırsatçılarına büyük şok

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, "81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık." dedi.

"Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç. Bunların hapse kadar cezası olacak." diyen Pekcan, "Gıda konusunda bu sabah itibarıyla marketlerde tezgahlar dolu, ürünlerde fahiş bir fiyat uygulaması yok. İnternet sitelerini inceleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Virüs fırsatçılarının yakın takibe alındığını belirten Bakan Pekcan, Son iki günde 5 bin 170 şikayet geldiğini söyledi.

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Son Dakika: Bakan Pekcan duyurdu! Coronavirüs fırsatçılarına büyük şok
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