Corona virüsü salgını serbest piyasayı nasıl etkiledi? İşte serbest piyasa döviz kuru açılış fiyatları

Corona virüsü salgınından doğrudan etkilenen piyasa, döviz kurlarında dalgalanmaya sebep oldu. İstanbul serbest piyasada dolar haftaya 6,33 TL'den, euro ise 7,05 TL'den başladı. Cuma günkü kapanışta ise dolar kuru satış fiyatı 6,31 TL, euro satış fiyatı ise 7,02 TL idi. Peki serbest piyasada son durum ne? İşte detaylar…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4280 liradan, avro 7,1800 liradan güne başladı.

ABD doları alış: 6,4270

ABD doları satış: 6,4280

Avro alış: 7,1810

Avro satış: 7,1820

Sterlin alış: 7,8450

Sterlin satış: 7,8840

Kapalıçarşı'da 6,4260 liradan alınan dolar, 6,4280 liradan satılıyor. 7,1780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,1800 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,3980 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1260 lira olmuştu.

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