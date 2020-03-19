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son dakika değişimi: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün 20 Mart ne kadar? İşte detaylar

ile ilgili son dakika haberleri ve anlık gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Mart ayının son günlerine geldiğimiz şu günlerde tüm dünya corona virüsü salgını ile uğraşıyor. Bu noktada hayat pek çok ülkede durma noktasına gelirken, corona virüsünün ekonomi üzerindeki etkileri sert bir şekilde yaşanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı’dan gelen son dakika bilgisine göre, altının gramı 310 liradan alıcı bulurken, çeyrek altın ise 500 lira civarından alınıyor. Döviz kurlarında ise dün akşam ufak çaplı bir düşüş yaşansa da genel yükselme devam ediyor. Bu noktada ellerinde altın bulunduran vatandaşlar ‘gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?’ sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizin içerisinden Kapalıçarşı 20 Mart altın fiyatlarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 20.3.2020 06:45 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika değişimi: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün 20 Mart ne kadar? İşte detaylar

bugün ne kadar? Dünya corona virüs salgını ile mücadele etmekte iken hem döviz kurları hem de altın fiyatları üzerinde son dakika araştırmaları sürüyor. Bu noktada ellerinde bu sarı metali bulunduran bireyler arama motoru üzerinden 'Kapalıçarşı 20 Mart gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Dün itibariyle ufak çaplı iniş ve çıkışlar yaşansa da geldiğimiz bu noktada altının gramı 310 lira civarından alıcı buluyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerine ulaşabilir 20 Mart Kapalıçarşı canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, canlı altın fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz…

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Altın fiyatları son dakika değişimi: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün 20 Mart ne kadar? İşte detaylar
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