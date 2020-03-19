Altın fiyatları son dakika değişimi: Gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün 20 Mart ne kadar? İşte detaylar

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dünya corona virüs salgını ile mücadele etmekte iken hem döviz kurları hem de altın fiyatları üzerinde son dakika araştırmaları sürüyor. Bu noktada ellerinde bu sarı metali bulunduran bireyler arama motoru üzerinden 'Kapalıçarşı 20 Mart gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Dün itibariyle ufak çaplı iniş ve çıkışlar yaşansa da geldiğimiz bu noktada altının gramı 310 lira civarından alıcı buluyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerine ulaşabilir 20 Mart Kapalıçarşı canlı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, canlı altın fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz…