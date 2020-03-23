Emekliler maaşlarını bankaya gitmeden alınır mı? Bankalardan emeklilere müjde: Evde emekli maaşı nasıl alınır?

Corona virüsü nedeniyle spordan sosyal hayata kadar briçok alanda salgını önleyici tedbilrer alınıyor. Emekli maaşı ile ilgili de flaş bir karar alındı. 65 yaş üstü insanların risk grubunda yer alması nedeniyle, sokağa çıkma sınırlandırmasından gıda ve maaşlara erişimine kadar yeni düzenlemeler yapıldı. Emekli maaşı ile ilgili de yeni bir karar çıktı ve bankalar, daha az temas için emekli maaşı müjdesi verdi. Vatandaşlar, bu karardan sonra "Emekliler maaşlarını bankaya gitmeden alınır mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, emekli maaşı bankaya gitmeden nasıl alınır? İşte emekli maaşı ödemeleri ile ilgili önemli detaylar...

EMEKLİ MAAŞI BANKAYA GİTMEDEN ALINIR MI? EVDE EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Emekli maaşımı evde almak istiyorum diyen emekliler için başvuru e devlet üzerinden yapılacak. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek.

İşte promosyon ile ilgili de detaylar...