Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Emekliler maaşlarını bankaya gitmeden alınır mı? Bankalardan emeklilere müjde: Evde emekli maaşı nasıl alınır?

Emekliler maaşlarını bankaya gitmeden alınır mı? Bankalardan emeklilere müjde: Evde nasıl alınır?

Corona virüsü nedeniyle hem genel önlemler, hem de risk grubu olan 65 yaş üstünü korumaya yönelik tedbirler alınıyor. Son olarak, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı kararı gelmişti. Yaşlıların, için bankaya gitmemesi ve fazla insanla temasa girmemesi için önemli bir uygulama getirildi. Getirilen emekli maaşı uygulaması ile yaşlılar için büyük kolaylık getirildi. Bu kararın detaylarını araştıran vatandaşlar, Emekliler maaşlarını bankaya gitmeden alınır mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bankalardan emeklilere gelen emekli maaşı ödemesi müjdesi ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 11:37 ABONE OL
Emekliler maaşlarını bankaya gitmeden alınır mı? Bankalardan emeklilere müjde: Evde emekli maaşı nasıl alınır?

Corona virüsü nedeniyle spordan sosyal hayata kadar briçok alanda salgını önleyici tedbilrer alınıyor. Emekli maaşı ile ilgili de flaş bir karar alındı. 65 yaş üstü insanların risk grubunda yer alması nedeniyle, sokağa çıkma sınırlandırmasından gıda ve maaşlara erişimine kadar yeni düzenlemeler yapıldı. Emekli maaşı ile ilgili de yeni bir karar çıktı ve bankalar, daha az temas için emekli maaşı müjdesi verdi. Vatandaşlar, bu karardan sonra "Emekliler maaşlarını bankaya gitmeden alınır mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, emekli maaşı bankaya gitmeden nasıl alınır? İşte emekli maaşı ödemeleri ile ilgili önemli detaylar...

EMEKLİ MAAŞI BANKAYA GİTMEDEN ALINIR MI? EVDE EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

Emekli maaşımı evde almak istiyorum diyen emekliler için başvuru e devlet üzerinden yapılacak. Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek.

İşte promosyon ile ilgili de detaylar...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekliler maaşlarını bankaya gitmeden alınır mı? Bankalardan emeklilere müjde: Evde emekli maaşı nasıl alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA