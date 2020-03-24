Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanıyor! 24 Mart Salı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar…

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer almıyor. SAbah saatlerinden itibaren ciddi bir ivme ile yükselişe geçen altının gram fiyatı şu dakikalar da 330 lira civarından işlem görüyor.

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Öğle saatleri itibariyle altın fiyatlarında patlama yaşanıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren artışını sürdüren altın ile ilgili vatandaşlar 'gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konutla ilgili son dakika haberlerine ve 24 Mart Salı gram, tam, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarına haberimizin içerisinde yer verdik… Durum böyle olunca ellerinde bu sarı metali bulunduran veya hali hazırda yatırımlarını bu yönde yapacak olan yüz binlerce vatanadaşlar gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 24 Aralık Salı Sabah.com.tr olarak gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (24 MART SALI)

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun yanıtını haberimizin içerisinden bulabilir, güncel ve anlık fiyatları takip edebilirsiniz…