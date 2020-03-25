Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Mart Çarşamba Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları

son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Mart Çarşamba güncel ve canlı altın fiyatları

ile ilgili gelişmeler ve anlık değişimleri içeren son dakika haberleri, özellikle son dönemde yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz 3 aylık zaman dilimi içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını sebebiyle piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Avrupa’da pek çok ülkede salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken salgından etkilenen yalnızca sosyal yaşam değil, ekonomi piyasaları da oldu. Bu noktada yatırımcılar tarafından “Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?” sorusunun yanıtı, her günün ilk saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. ’dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, haftanın ortasında, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Peki gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizin içerisinden 25 Mart Çarşamba altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilir gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 07:34 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Mart Çarşamba Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları

Ekonomi piyasalarının Corona virüsü salgınından doğrudan etkilenmiş olması dolayısıyla ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler, küçük ve büyük yatırımcıların yanı sıra piyasaları takip eden vatandaşlar tarafından da araştırılıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle ABD'nin bazı eyaletleri ile salgından oldukça etkilenen Avrupa ülkelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Virüsün tedavisi için ilaç ve aşı çalışmaları ise sürüyor. Tüm dünya, salgına karşı mücadele kapsamında çeşitli önlemler alırken, ekonomi alanında da ülke bazında çeşitli tedbirler devreye sokuluyor. Bilindiği üzere son haftalarda çeyrek ve gram altın fiyatları değişken fiyat aralıklarında işlem görüyor. Dolayısıyla "Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı canlı olarak takip ediliyor. Altın alış ve satış fiyatlarının 2020 Mart ayının sonu itibarıyla kaç TL'den işlem göreceği, yatırımcılar açısından önem arz ediyor. Sizler için, 24 Mart 2020 Salı gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Haberimizden, 25 Mart 2020 Çarşamba altın gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Mart Çarşamba Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA