Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Mart Çarşamba Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları

Ekonomi piyasalarının Corona virüsü salgınından doğrudan etkilenmiş olması dolayısıyla altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler, küçük ve büyük yatırımcıların yanı sıra piyasaları takip eden vatandaşlar tarafından da araştırılıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle ABD'nin bazı eyaletleri ile salgından oldukça etkilenen Avrupa ülkelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Virüsün tedavisi için ilaç ve aşı çalışmaları ise sürüyor. Tüm dünya, salgına karşı mücadele kapsamında çeşitli önlemler alırken, ekonomi alanında da ülke bazında çeşitli tedbirler devreye sokuluyor. Bilindiği üzere son haftalarda çeyrek ve gram altın fiyatları değişken fiyat aralıklarında işlem görüyor. Dolayısıyla "Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı canlı olarak takip ediliyor. Altın alış ve satış fiyatlarının 2020 Mart ayının sonu itibarıyla kaç TL'den işlem göreceği, yatırımcılar açısından önem arz ediyor. Sizler için, 24 Mart 2020 Salı gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Haberimizden, 25 Mart 2020 Çarşamba altın gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.