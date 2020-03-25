Son dakika: Milyonlarca emekliye müjde! Emekli maaşları evden alınacak

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 TL OLDU

Öte yandan, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" demişti.