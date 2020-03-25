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: Milyonlarca emekliye müjde! Emekli maaşları evden alınacak

haberi... Yaşlı vatandaşların corona virüsten etkilenmemesi için önlemler artarak sürerken İçişleri Bakanlığı'ndan flaş bir uygulama geldi. Bakanlık, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi

Giriş Tarihi: 25.3.2020 20:35 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 20:39 ABONE OL
Son dakika: Milyonlarca emekliye müjde! Emekli maaşları evden alınacak

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 TL OLDU

Öte yandan, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" demişti.

Son dakika haberi: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Corona virüsü karşı ekonomiye destek paketi kabul edildi
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Son dakika: Milyonlarca emekliye müjde! Emekli maaşları evden alınacak
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