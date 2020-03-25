Son dakika haberi: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Corona virüsü karşı ekonomiye destek paketi kabul edildi

Son dakika haberi... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" dedi.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI KOLAYLAŞTIRILDI



Bakan Selçuk ayrıca, koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının da kolaylaştırıldığını belirterek, "600 günü 450'ye, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

7 MİLYAR LİRALIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" demişti.

İŞÇİLERİMİZE, İŞVERENLERİMİZE VE AİLELERİNE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımızın Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM resmi Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.