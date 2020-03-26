Son dakika haberi: ABD Senatosu coronavirüs çerçevesinde 2 trilyon dolarlık yardım paketini onayladı

Son dakika haberi... ABD'den coronavirüs kapsamında 2 trilyon dolarlık yardım paketi! The Wall Street Journal'ın haberine göre, sert tartışmaların ardından normalde ciddi karar ayrılıklarının yaşandığı Senato bu karar üzerinde uzlaştı ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

Kararın Senato'dan geçmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump teklifi masasına ulaştığı anda imzalayacağını söyledi.

ABD tarihinin en büyük yardım paketi olabilecek teklifte Covid-19 salgını nedeniyle ağır şekilde etkilenen sektörlere 500 milyar dolar tutarında fon ayırırken milyonlarca ABD'li aileye 3,000 dolar yardım yapılacak.

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