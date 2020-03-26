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Son dakika haberi: ABD Senatosu coronavirüs çerçevesinde 2 trilyon dolarlık yardım paketini onayladı

ABD Senatosu, 'ın işsizlere ve Covid-19 salgınından etkilenen sektörlere yardım etmek için hazırladığı 2 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketini oybirliğiyle kabul etti. Gelen son dakika bilgilerine göre Trump, bu teklifin önüne gelmesi halinde hızlıca imzalayacağını açıkladı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 10:14 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD Senatosu coronavirüs çerçevesinde 2 trilyon dolarlık yardım paketini onayladı

Son dakika haberi... ABD'den coronavirüs kapsamında 2 trilyon dolarlık yardım paketi! The Wall Street Journal'ın haberine göre, sert tartışmaların ardından normalde ciddi karar ayrılıklarının yaşandığı Senato bu karar üzerinde uzlaştı ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

Kararın Senato'dan geçmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump teklifi masasına ulaştığı anda imzalayacağını söyledi.

ABD tarihinin en büyük yardım paketi olabilecek teklifte Covid-19 salgını nedeniyle ağır şekilde etkilenen sektörlere 500 milyar dolar tutarında fon ayırırken milyonlarca ABD'li aileye 3,000 dolar yardım yapılacak.

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Son dakika haberi: ABD Senatosu coronavirüs çerçevesinde 2 trilyon dolarlık yardım paketini onayladı
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