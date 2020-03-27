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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi | Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

Haberi | Bugün ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor! Dünya genelinde borsalar, corona virüs endişesi ile her gün değer kaybederken, da değer kazanıyor. Corona virüs salgınının ortaya çıktığı günden bu yana küresel piyasalar her gün karışık seyrediyor. Altın fiyatları ise, güvenli liman alımları ile yükselişte. Vatandaşlar, günlük olarak kapalı çarşı altın fiyatları ve canlı grafikleri takip ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları için hazırladığımız haberimizde, 2 Mart 2020 tarihli Ata, Cumhuriyet, Yarım, Tam, Gram ve Çeyrek altın fiyatları yer almaktadır. İşte, canlı altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 08:10 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

, her gün hem yatırımcılar hem de hediye olarak altın alış satış işlemi yapmak isteyen insanlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde de altın alış satış fiyatları, işlem yapmak ya da hediye olarak almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Piyasalar üzerinde corona virüs baskısı varken, altın madeni güvenli bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor. Peki, altın fiyatları 27 Mart 2020'de ne kadar kaç TL? Haberimizde, haftanın son işlem gününe ait güncel altın fiyatları yer almaktadır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 27 MART CANLI ALTIN FİYATLARI

Haberimizde, Ata, Cumhuriyet, Yarım, Tam, Gram ve Çeyrek altın fiyatları yer almaktadır. İşte, 27 Mart Cuma tarihli canlı altın fiyatları…

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Son Dakika Haberi | Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı canlı çeyrek ve gram altın fiyatları
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