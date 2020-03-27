Son Dakika Haberi | Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları, her gün hem yatırımcılar hem de hediye olarak altın alış satış işlemi yapmak isteyen insanlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde de altın alış satış fiyatları, işlem yapmak ya da hediye olarak almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Piyasalar üzerinde corona virüs baskısı varken, altın madeni güvenli bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor. Peki, altın fiyatları 27 Mart 2020'de ne kadar kaç TL? Haberimizde, haftanın son işlem gününe ait güncel altın fiyatları yer almaktadır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 27 MART CANLI ALTIN FİYATLARI

Haberimizde, Ata, Cumhuriyet, Yarım, Tam, Gram ve Çeyrek altın fiyatları yer almaktadır. İşte, 27 Mart Cuma tarihli canlı altın fiyatları…