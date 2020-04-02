Son Dakika Haberi: Altın fiyatları artıyor! 2 Nisan 2020 Gram, Cumhuriyet, Bilezik ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Türkiye'de de görülen corona virüsü salgını nedeniyle son haftalarda piyasalarda da hareketlenme yaşanıyor. Bu kapsamda altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri de birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hafta başında yükselişe geçen altın fiyatları bu ivmesini sürdürüyor. Yaşanan hızlı artış nedeniyle de özellikle bu alana yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabını araştırıyor. 2 Nisan Perşembe gram, yarım, tam, bilezik ve çeyrek altın fiyatları canlı olarak bu başlık altından takip edebilirsiniz. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Hafta başına yükselişle başlayan altının gram fiyatındaki son dakika değişimleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları ile rakamlardaki son duruma anlık olarak haberimizde yer verdik. Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere altın kurundaki güncel rakamlar için ayrıntıları inceleyin.

İşte altın fiyatları;