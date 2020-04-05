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haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 5 Nisan bugün ne kadar?

ile ilgili hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Kovid-19), piyasalar üzerinde ciddi hareketliliklere neden olurken bu noktada uzmanlar, vatandaşların yatırımlarını altın yönünde gerçekleştirmelerini tavsiye ediyor. Peki, 5 Nisan altın fiyatları bugün ne kadar? Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri bu sarı metal ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 5 Nisan 2020 Pazar gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 11:17 ABONE OL
Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 5 Nisan bugün ne kadar?

! Dünyanın ortak problemi haline gelen corona virüsü salgını, ekonomi anlamında da piyasaları oldukça olumsuz etkiliyor. Üretimin durma aşamasına geldiği salgında, dolar, euro ve altın fiyatlarında sık sık hareketlilik yaşanırken, bu durumu yakından takip eden vatandaşlar araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Hali hazırda elinde altın bulunduran bireyler, arama motoru üzerinden 'gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' Haberimizin içerisinden 5 Nisan Pazar 2020 gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarını bulabilir, 'dan gelen son bilgilerine ulaşabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Geçtiğimiz Cuma günü; Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 347,90 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 565 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 312 liradan satıldı.

İşte son dakika altın fiyatları canlı rakamları...

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Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 5 Nisan bugün ne kadar?
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