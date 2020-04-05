Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları 5 Nisan bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Dünyanın ortak problemi haline gelen corona virüsü salgını, ekonomi anlamında da piyasaları oldukça olumsuz etkiliyor. Üretimin durma aşamasına geldiği salgında, dolar, euro ve altın fiyatlarında sık sık hareketlilik yaşanırken, bu durumu yakından takip eden vatandaşlar araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Hali hazırda elinde altın bulunduran bireyler, arama motoru üzerinden 'gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' Haberimizin içerisinden 5 Nisan Pazar 2020 gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarını bulabilir, Kapalıçarşı'dan gelen son bilgilerine ulaşabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 5 NİSAN 2020 PAZAR

Geçtiğimiz Cuma günü; Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 347,90 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 565 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 312 liradan satıldı.

İşte son dakika altın fiyatları canlı rakamları...