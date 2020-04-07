Son dakika haberi | Başkan Erdoğan duyurmuştu! PTT üzerinden maskeler bugün dağıtılmaya başlanıyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla PttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına bugün başlanıyor. İlk ücretsiz maskeler bugün PTT Kargo aracılığıyla dağıtılacak.

Başkan Erdoğan: "Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız." | Video

Vatandaşın yoğun talep gösterdiği siteye bir saatte yaklaşık 5 milyon tıklanma oldu. Bunun için sistem altyapısının e-Devlet Kapısı'na taşınması kararlaştırılırken, gerekli yazılımın bugün tamamlanarak sistemin aynı adres üzerinden yeniden devreye alınacağı öğrenildi.

Buna göre, maskeler ister bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edilebilecek. Her bir vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş etme hakkı tanınacak.PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskelerle ilgili yaş şartı da getirildi.

Başkan Erdoğan açıkladı! e-Devlet ve ePttAVM ile ücretsiz PTT maske başvurusu nasıl yapılır? Bedava maske talebi online başvuru...

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