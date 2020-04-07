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haberi | Başkan Erdoğan duyurmuştu! üzerinden maskeler bugün dağıtılmaya başlanıyor

haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüs tedbirleri kapsamında duyurduğu ücretsiz uygulasında dağıtım bugün başlıyor. Her vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket hakkı tanınan uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlar siparişlerini aracağılı ile evlerinde teslim alabilecek.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan duyurmuştu! PTT üzerinden maskeler bugün dağıtılmaya başlanıyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla PttAVM.com üzerinden ücretsiz maske dağıtımına bugün başlanıyor. İlk ücretsiz maskeler bugün PTT Kargo aracılığıyla dağıtılacak.

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Vatandaşın yoğun talep gösterdiği siteye bir saatte yaklaşık 5 milyon tıklanma oldu. Bunun için sistem altyapısının e-Devlet Kapısı'na taşınması kararlaştırılırken, gerekli yazılımın bugün tamamlanarak sistemin aynı adres üzerinden yeniden devreye alınacağı öğrenildi.

Buna göre, maskeler ister bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edilebilecek. Her bir vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş etme hakkı tanınacak.PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskelerle ilgili yaş şartı da getirildi.

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Son dakika haberi | Başkan Erdoğan duyurmuştu! PTT üzerinden maskeler bugün dağıtılmaya başlanıyor
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