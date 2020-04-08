Son dakika altın fiyatları haberi: Kapalıçarsı'da 8 Nisan bugün tam, yarım, gram ve çeyrek atın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri içeren son dakika haberleri ve anlık değişimler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzun vadede zarar ettirme olasılığı düşük bir yatırım aracı olan altın, bu yönüyle yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Hal böyle olunca gün aşırı en çok araştırılan konular arasında 'Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?' sorusu yer alıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerine, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 8 NİSAN

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, canlı ve güncel fiyatları bulabilirsiniz…