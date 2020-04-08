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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları haberi: Kapalıçarsı'da 8 Nisan bugün tam, yarım, gram ve çeyrek atın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika haberi: Kapalıçarsı'da 8 Nisan bugün tam, yarım, gram ve çeyrek atın fiyatları ne kadar oldu?

Corona virüsünün ekonomiye olan etkisi küresel piyasalarda kendini gösterirken ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 8 Nisan bugün tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Salgın sebebiyle altının gram fiyatında da ciddi artışlar söz konusu. Bu noktada altın fiyatları canlı alış satış fiyatları için araştırma yapanlar, “Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. Pek çok yatırımcı tarafından güvenli bir liman olarak görülen sarı metale yatırım yapmak isteyenler ’dan gelen rakamları merak ediyor. İşte canlı ve güncel altın fiyatlarına yer verdiğimiz son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 07:57 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 07:57 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları haberi: Kapalıçarsı'da 8 Nisan bugün tam, yarım, gram ve çeyrek atın fiyatları ne kadar oldu?

ile ilgili gelişmeleri içeren son dakika haberleri ve anlık değişimler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzun vadede zarar ettirme olasılığı düşük bir yatırım aracı olan altın, bu yönüyle yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Hal böyle olunca gün aşırı en çok araştırılan konular arasında 'Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?' sorusu yer alıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerine, gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarına haberimizin içerisinde yer verdik…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 8 NİSAN

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ve anlık değişimlere haberimizin içerisinden ulaşabilir, canlı ve güncel fiyatları bulabilirsiniz…

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Son dakika altın fiyatları haberi: Kapalıçarsı'da 8 Nisan bugün tam, yarım, gram ve çeyrek atın fiyatları ne kadar oldu?
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