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Erdoğan’ın ’de yapılacağını duyurduğu hastanenin inşaatı sürüyor

, Atatürk Havalimanı ve 'deki havaalanının olduğu alanda hastane yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'de yapılacak olan 1000 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.4.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 12:44 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sancaktepe’de yapılacağını duyurduğu hastanenin inşaatı sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.

Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaatı üçüncü gününde de devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde inşaat alanına gelen iş makineleri ve kamyonlar inşaat alanında çalışmalarını sürdürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sancaktepe’de yapılacağını duyurduğu hastanenin inşaatı sürüyor
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