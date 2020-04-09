Son dakika | TL’ye sahip çıkıldı! 10 milyar dolar sattılar...

Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarının görüldüğü 11 Mart'tan 3 Nisan'a kadar olan dönemde bankalardaki döviz hesaplarının büyüklüğü 228 milyar 946 milyon dolardan 219 milyar 259 milyon dolara geriledi. Bu dönemde bireysel yatırımcılarla şirketler 9 milyar 687 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

TL'YE SAHİP ÇIKILDI

Bu dönemde yerli bireysel yatırımcıların agresif satışları dikkat çekti. Bireysel yatırımcılar 7 milyar 457 milyon dolarlık satış yaparak döviz hesaplarının büyüklüğünü 144 milyar 168 milyon dolardan 136 milyar 711 milyon dolara indirdi. Şirketler ise 2 milyar 230 milyon dolarlık satış yapıp döviz hesaplarının büyüklüğünü 84 milyar 778 milyon dolardan 82 milyar 548 milyon dolara çekti.

SATIŞLAR HIZLANDI

Döviz hesaplarındaki çözülmeyi değerlendiren Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan "Bunu üç nedenle açıklayabiliriz. Birincisi, hane halklarının ihtiyaçlarını karşılama amaçlı nakit ihtiyaçları için döviz bozdurması. İkincisi, şirketlerin ay sonu ödemelerini yapma amaçlı olarak gelir elde edemedikleri veya gelirlerinin azaldığı bir ortamda döviz bozdurması. Üçüncüsü ise, papaz krizinde 6,80 – 7 gibi seviyelerden dolar almış olan ve kur düşünce terste kalanların başa baş noktasına gelmeleriyle beraber yüksek maliyetten aldıkları dövizi bozmuş olması" diye konuştu.

TL MEVDUAT ZİRVEDE

Döviz hesaplarında rekor satışın gerçekleştiği bu dönemde TL mevduat tarihi zirveye çıktı. BDDK verilerine göre, 10 Mart 2020'de 1 trilyon 290 milyar TL olan TL mevduat hacmi 3 Nisan itibarıyla 1 trilyon 373 milyar liraya yükseldi. TL mevduat bu dönemde 83 milyar TL arttı. Aynı süreçte TL kredi hacmi de kamu bankalarının lokomotifliğinde 52 milyar lira artarak 1.8 trilyon TL ile zirve yaptı.

DÖVİZ HESAPLARI ÇÖZÜLÜYOR (Milyon dolar)

Tarih Bireysel Şirket Toplam

10 Mart 144.168 84.778 228.946

11 Mart 143.729 84.581 228.310

12 Mart 143.453 83.892 227.345

13 Mart 143.106 83.567 226.673

16 Mart 143.102 83.715 226.817

17 Mart 141.625 83.759 225.384

18 Mart 141.285 83.733 225.018

19 Mart 140.911 83.822 224.733

20 Mart 140.246 83.336 223.582

23 Mart 139.683 82.987 222.670

24 Mart 138.956 83.486 222.442

25 Mart 139.022 83.597 222.619

26 Mart 139.516 84.044 223.560

27 Mart 139.264 83.870 223.134

30 Mart 138.782 83.630 222.412

31 Mart 138.208 82.859 221.067

1 Nisan 137.414 82.835 220.249

2 Nisan 137.075 82.801 219.876

3 Nisan 136.711 82.548 219.259