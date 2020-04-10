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Erdoğan’ın ’de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımı devam ediyor

, Atatürk Havalimanı ve 'deki havaalanının olduğu alanda hastane yapılacağını belirtmişti.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 10.4.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 13:16 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sancaktepe’de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımı devam ediyor

Sancaktepe'de yapılacak olan 1000 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları 4. gününde de hızla devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmalarına 7 Nisan sabahında başlandı. İnşaatın 4. gününde de birçok iş makinesi ve kamyonlar inşaat alanında çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sancaktepe’de yapılacağını duyurduğu hastanenin yapımı devam ediyor
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