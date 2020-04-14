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salgınına karşı ikinci tüketim kampanyası yarın başlıyor

öncülüğünde yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı sağlıklı beslenmek için başlatılan tüketim kampanyasının ikincisi yarın Türk somonu ile devam edecek.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.4.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 15:26 ABONE OL
Coronavirüs salgınına karşı ikinci balık tüketim kampanyası yarın başlıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Bunun için de yeterli ve dengeli beslenilmesi gerekiyor. Bu kapsamda balık, sahip olduğu vitamin, mineral ve omega-3 gibi besin ögeleriyle öne çıkıyor.

Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan'da "Evde Hayat, Sofrada Balık" sloganıyla kampanya başlatılmıştı. Çipura ve levrek balıklarının neredeyse maliyetine satıldığı ilk kampanya, halk tarafından yoğun ilgi görmüş ve iki gün daha uzatılmıştı.

BAKANLIKTAN FİYAT İÇİN TAVSİYE KARARI

Üretici ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ikinci balık tüketim kampanyasının başlatılması kararı alındı. İkinci kampanya, üretici birlikleri ve perakende satıcılar tarafından 15-17 Nisan'da uygulanacak. Bu kampanya, tatlı sularda yumurtadan çıkıp belli büyüklüğe gelince Karadeniz'e taşınarak ağ kafes tesislerinde deniz ortamında büyütülen ve 3 kilogramın üzerine çıkarak dünyada marka olmaya başlayan Türk somonunda yapılacak.

Bakanlık tarafından, kampanya kapsamında içi temizlenmiş bütün somon balığının azami 31,90 lira, dilimlenmiş somon balığının ise azami 39,90 liraya satışa sunulması yönünde tavsiye kararı alındı.

Antalya Balık Hali’nde de aynı manzara!

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Coronavirüs salgınına karşı ikinci balık tüketim kampanyası yarın başlıyor
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