SON DAKİKA! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 3 ay süreyle ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2/B ve tarım arazileri satışında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs, hazirana ait 156 milyon liralık borcunu 3 ay süreyle erteliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kurum, "Hazineye ait tarım arazilerini tarım/hayvancılık amaçlı kullanan 18 bin çiftçinin 43 milyon liralık ecrimisil ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizce kullanılan Hazineye ait tarım arazilerinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin ecrimisil ödemelerini zam veya faiz uygulamadan üç ay süreyle erteliyoruz. 43 milyon TL'lik borcun erteleneceği düzenlemeden yaklaşık 18 bin çiftçimiz yararlanacak. 46 bin 500 hak sahibinin 2/B ve tarım arazileri satışlarında Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin ödemesi gereken toplam 156 milyon TL borç tutarını da yine herhangi bir zam veya faiz uygulamadan ve başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz. Topraklarımıza değer katan, ülkemizi üreterek kalkındıran çiftçilerimizin her zaman yanındayız. İçinde bulunduğumuz süreci omuz omuza vererek ve daha da güçlenerek aşacağız." diye konuştu.