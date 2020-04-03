Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan A Haber'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum belediyelere koronavirüsle mücadele konusunda her türlü desteğin verildiğini belirtti ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bakan Kurum TOKİ taksitleriyle ilgili, "Vatandaşlarımızın 3 aylık taksitlerini öteledik" dedi.

BELEDİYELERE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE DESTEK

Bakan Kurum belediyelere koronavirüsle mücadele konusunda her türlü desteğin verildiğini belirtti. Kurum, maske ve eldivenlerin çöpe atılmasıyla ilgili olarak, "Tıbbi atık olarak değerlendirmek kişinin sağlığıyla ilgili" dedi.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları ile ilgili VEFA grubu bünyesinde valiliklere gelen talimatları, belediyelerimiz ve diğer kurumlar vatandaşlara yardım elini uzatmak suretiyle süreci yürütüyor.

Van'daki 4.7 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil.

Kentsel dönüşümle ilgili bilgi veren Kurum, "Elazığ'da 19 bin bağımsız bölümün çalışmasını başlattık. Elazığ'da 11 binanın temeli atıldı." ifadelerini kullandı.

Biz koronavirüsle mücadele edeceğiz, diğer taraftan tüm işlemleri yapacağız.

HEDEFİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN RİSKLİ BİNALARDA OTURMAMASI

İstanbul'daki kentsel dönüşüm hakkında, "Belirlediğimiz noktalarda çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz." şeklinde konuşan Kurum, "Bizim isteğimiz vatandaşlarımızın riskli binalarda oturmaması, biz riskli binaların tespiti noktasında bakanlık olarak tüm desteği vermeye hazırız." dedi.

1.5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik.

CHP'li belediyelerin devletten izinsiz yardım kampanyası düzenlemesiyle ilgili konuşan Kurum, "Bir salgın vakası var. Bu süreçte birliğimizi korumak zorundayız. Her ilin kendine özgü bir durumu vardır. Valilik bünyesinde oluşturulan vefa grubunda herkes var. Böyle bir süreç varken, başka bir kampanya düzenlemek süreci baltalar." dedi.