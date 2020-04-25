İlan siteleri zam yaptı! Emlakçılar ne yapacak?

Ayda 2 ila 3 bin yılda da 100 bin lira ödeme yaptıklarını ifade eden emlakçılar, ödemelerin 3 ay ertelenmesini, aboneliklerin dondurulmasını ve belli bir dönem ücret alınmamasını talep ediyor.

Taleplerinin karşılanmaması durumunda sözleşmelerini iptal edeceklerini ifade eden emlakçılar, ilan sitelerinden bütün ilanlarını çekip kendi web sitelerini kurmaya hazırlanıyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, online sitelere yapılan aylık ödemelerle emlak ofislerinin kendi site tanıtımlarını yapacaklarını söyledi. Aşa, "Zor zamanda onların da ellerini taşın altına koymalarını istiyoruz. Çünkü bu süreçte işlerimiz durma noktasına geldi. Bizler süreci en az hasarla atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelirlerinin yüzde 90'ını emlakçılar oluşturuyor. Onlar da elini taşın altına koyarsa gelirlerini yine bizlerden sağlayacaklar" diye konuştu.



HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR



Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş ise "Covid 19 salgını dolayısıyla oluşan tabloda ofislerimizden asgari telif almama kararı almıştık. Nitekim tablo ortada. Bu durumda herkes paydaşlarını koruyup kollamalı. Bu anlamda emlak ilan sitelerine de görev düşüyor. Mevcut piyasa koşullarını anlayacaklarını ümit ediyorum" diye konuştu.

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