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ekonomisi 'korona' darbesi! Hızla küçülüyor

’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) 2008 mali krizden bu yana görülen en büyük daralmayı yaşadı. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 4.8 küçüldü. Koronavirüsün ABD ekonomisinde yarattığı hasar beklentiyi de aştı. İlk çeyrekte küçülmenin yüzde 3.5 olması bekleniyordu

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.4.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 16:32 ABONE OL
ABD ekonomisi 'korona' darbesi! Hızla küçülüyor

Bu rakam 2014 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 1.1′lik düşüşten bu yana ilk negatif GSYİH rakamı. ABD ekonomisi 2008 yılının dördüncü çeyreğinde finansal krizin en kötü döneminde yüzde 8.4′lük düşüşten bu yana en düşük seviyeye geldi.

SON ÇEYREKTE %2.1 BÜYÜMÜŞTÜ

Ekonomideki en büyük düşüş tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırım, ihracat ve hisselerde oldu. Konut sabit yatırımı ve hem federal hem de eyalet hükümetlerinden yapılan harcamalar, zararın bir kısmını dengelemeye yardımcı oldu. ABD ekonomisi 2019′un dördüncü çeyreğinde yüzde 2.1 büyüme yakalamıştı.

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1980'DEN BU YANA EN HIZLI TÜKETİMDEKİ DÜŞÜŞÜ

Koronavirüs nedeniyle kişisel tüketim harcamalarındaki düşüş çok sert oldu. Yüzde 7.6 daralma yaşanan tüketim 1980'den bu yana en hızlı düşüşünü yaşıyor. Tüketim harcamaları ABD ekonomisinin üçte ikisi anlamına geldiği için etkisi de büyük oldu. Hizmet sektöründeki ilk çeyrek düşüş oranı da yüzde 10.2 oldu. Bu da tarihi bir rekor. Hizmet sektöründeki düşüş hiç bu kadar sert olmamıştı. Sabit sermaye yatırımlarıdaki düşüş oranı da yüzde 8.6 olarak gerçekleşti. Bu rakam da en son 2009 yılında bu kadar sert bir düşüş yaşamıştı.

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ABD ekonomisi 'korona' darbesi! Hızla küçülüyor
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