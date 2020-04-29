ABD ekonomisi 'korona' darbesi! Hızla küçülüyor

Bu rakam 2014 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 1.1′lik düşüşten bu yana ilk negatif GSYİH rakamı. ABD ekonomisi 2008 yılının dördüncü çeyreğinde finansal krizin en kötü döneminde yüzde 8.4′lük düşüşten bu yana en düşük seviyeye geldi.

SON ÇEYREKTE %2.1 BÜYÜMÜŞTÜ

Ekonomideki en büyük düşüş tüketici harcamaları, konut dışı sabit yatırım, ihracat ve hisselerde oldu. Konut sabit yatırımı ve hem federal hem de eyalet hükümetlerinden yapılan harcamalar, zararın bir kısmını dengelemeye yardımcı oldu. ABD ekonomisi 2019′un dördüncü çeyreğinde yüzde 2.1 büyüme yakalamıştı.

Korona salgınının ekonomik sonuçları | Video

1980'DEN BU YANA EN HIZLI TÜKETİMDEKİ DÜŞÜŞÜ

Koronavirüs nedeniyle kişisel tüketim harcamalarındaki düşüş çok sert oldu. Yüzde 7.6 daralma yaşanan tüketim 1980'den bu yana en hızlı düşüşünü yaşıyor. Tüketim harcamaları ABD ekonomisinin üçte ikisi anlamına geldiği için etkisi de büyük oldu. Hizmet sektöründeki ilk çeyrek düşüş oranı da yüzde 10.2 oldu. Bu da tarihi bir rekor. Hizmet sektöründeki düşüş hiç bu kadar sert olmamıştı. Sabit sermaye yatırımlarıdaki düşüş oranı da yüzde 8.6 olarak gerçekleşti. Bu rakam da en son 2009 yılında bu kadar sert bir düşüş yaşamıştı.